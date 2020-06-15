金門迎接5月31日「世界禁菸日」，以「遠離菸害我最HIGH」的校園宣導列車，今天下午在縣衛生局副局長李金治的帶領下，開進金寧中小學校園，與300多位同學一起宣誓拒絕菸害的決心。（李金生攝）

「我拒菸，我驕傲！」青年學子開心簽名響應。（李金生攝)

在台灣王牌樂團與金門高中、高職熱舞社舞力全開下，大、小朋友拿出禮讚生命的青春活力，齊聲喊出向菸品說「不！」（李金生攝）

一項象徵從校園到社會各角落，協力共創無菸環境的健康宣言，就在新生代「拒菸小尖兵」的行動中展開，往全民總動員的目標大步前進。（李金生攝)

台灣王牌樂團跨海演出，與青年學子一起拒絕菸害。（李金生攝)

主辦單位也精心安排有獎徵答，在主持人陳衍利的熱情串場下，大、小朋友開心玩在一起，炒熱搶答拿獎品的氣氛，也上了一堂扎根拒菸觀念的健康教育課。（李金生攝）

大、小朋友開心玩在一起，炒熱搶答拿獎品的氣氛，也上了一堂扎根拒菸觀念的健康教育課。（李金生攝）

「我拒菸，我驕傲！」金門縣衛生局今（15）日前進金寧中小學，在台灣王牌樂團與金門高中、高職熱舞社舞力全開下，大、小朋友拿出禮讚生命的青春活力，齊聲喊出向菸品說「不！」

金門迎接5月31日「世界禁菸日」，以「遠離菸害我最HIGH」的校園宣導列車，今天下午在縣衛生局副局長李金治的帶領下，開進金寧中小學校園，與300多位同學一起宣誓拒絕菸害的決心。

金門高中、職熱舞社與跨海演出的台灣王牌樂團輪番上場，流暢編舞和動感樂曲為大舞台帶來小地震，大哥哥、大姐姐與小朋友開心歡唱，一起向青春SAY high! 場面十分熱鬧！

金中熱舞社與寧中同學、王牌樂團的歌手在拒菸看板上簽署，李金治副局長也與校長陳雅蘭折斷超級大香菸，一項象徵從校園到社會各角落，協力共創無菸環境的健康宣言，就在新生代「拒菸小尖兵」的行動中展開，往全民總動員的目標大步前進。

主辦單位也精心安排有獎徵答，在主持人陳衍利的熱情串場下，大、小朋友開心玩在一起，炒熱搶答拿獎品的氣氛，也上了一堂扎根拒菸觀念的健康教育課。

李金治表示，世界衛生組織將每年的5月31日訂為「世界無菸日」，今年主題為「保護年輕族群免於菸商操控並預防他們使用菸品與尼古丁商品」，希望全民一起加入反菸行列，用心保護下一代的健康，也希望年輕學子不要嘗試「第1口」菸，做到愛護自己也尊重別人。

縣衛生局也呼籲大家遵守「任何人不得供應菸品予未滿18歲者」的規定，違反者最高可處新台幣5萬元罰鍰，也希望家長莫叫孩子代買菸品，避免孩子學習吸菸行為。菸害防制法並規定未滿18歲者不得吸菸，違反者最高處予1萬元罰鍰。

(中時 )