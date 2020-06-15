彰化1名李姓男子，前年1月行駛在國道發生車禍，被依過失傷害罪判刑1年4個月，但李男指開車的其實是友人「小六」，不服提起再審，事後法官發現李男因毒品案遭監聽，從監聽譯文裡，證實開車的就是小六，改判李男無罪。

這起事故發生在2017年1月2日晚間8點15分左右，李男與友人駕駛母親汽車，行經國道1號由北往南，因未保持安全距離，不慎撞上行駛在前方的小貨車，造成溫姓駕駛內外下唇擦傷，右下側門齒脫落等傷害。

判決書指出，李男原先否認犯罪，指稱開車的是綽號「小六」的友人，但因為事故發生時他有通緝在身，獨留小六在現場處理，但沒想到小六也逃跑。

判決書指出，警方到台中監獄借詢李男時，因無法提供小六的連絡方式與全名，加上車主是登記在母親名下怕連累她，雖然心裡不平衡，但只能自認倒楣認罪，但後來在服監期間，打探得知小六本名為簡某，才提起再審，希望還他清白。

判決書指出，李男講不出小六本名，因此被依過失傷害、逃逸罪等遭判刑，但李男事後得知小六本名後，提出再審，彰化法院在調閱相關資料後發現，李男因涉犯販毒案件，遭台中市警察局第六分局監聽，從譯文中確認開車的正是在彰化監獄服刑的「小六」。

法官審酌，從監聽內容足以證明李男清白，且在彰化監獄服刑的簡男，曾屬名小六寫信給李男道歉車禍事件，有彰化監獄收發書信登記可證，而台中警方與國道警察局缺乏聯繫，彰化、台中地方檢察署同時偵辦被告，不知監聽所得，再另案有重要澄清意義，陰錯陽差造成被告誤陷己罪，因此改判無罪。

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(中時 )