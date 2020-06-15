彰化縣今年公開標售66筆農地重劃區抵費地及零星集中土地，多為緊鄰優質農地旁的良田，單價最高者位在鹿港頂厝重劃區永安段、底價最低的則在大城鄉建興重劃區內三林段。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣政府邀民眾小額買進農地，樂當假日農夫。縣府地政處6月29日將辦理今年度第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售開標作業，總計66筆土地，總標售底價1.06億元，今年標售地分散於11個鄉鎮，多屬優良農田，意者需在24日下午5點前投標。

彰化縣政府往年舉辦農地標售，標脫率雖不高，但仍顯示有一定需求，縣府地政處科長黃錫欽指出，此次標售土地的地點分散在11個鄉鎮行政區，多屬優良農田，單筆面積都不大，因此單價與總價並不高。

根據地政處公布的標售清冊，66筆中標售底價最高的1筆土地，位在鹿港鎮乙種工業區內，僅33平方公尺、每平方公尺2萬3900元；標售底價最低的一塊土地為大城鄉建興重劃區三林段的一般農牧用地，2359平方公尺、每平方公尺僅980元。

地政處表示，彰化縣農地重劃後土地形狀方正利於農耕使用，這次標售的抵費農地，有極佳農作環境條件、產權明確等優勢，近年小農及假日農夫風氣盛行，呼籲想坐擁一畝良田體驗閒暇耕作樂趣者，可把握難得機會；依規定毗連土地現耕所有權人有依同樣條件優先購買之權，且應於公開標售時當場主張優先購買為限。詳情可上地政處官網土地標售項下查詢。

(中時 )