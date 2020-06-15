高雄市長韓國瑜遭罷免後，有民眾發起罷免市議員黃捷、陳致中，而連署行動也已展開。黃捷今(15日)透露，自己平靜看待此事，但罷免沒那麼容易，而且鳳山的「鳳」字沒有那麼好寫。然而，「鳳山清捷隊」領銜人的王先生則是透露，目前罷免連署書的份數為1.8萬份。

黃捷指出，不會去批評罷捷或質疑其正當性，自己冷靜看待，罷免案沒那麼容易，且由於連署書不能有一個錯字，加上鳳山的「鳳」字沒有這麼好寫，當初罷韓連署時，有人光是寫鳳山的「鳳」字就寫十次以上。

據《ETtoday新聞雲》報導，王先生說，感謝提醒，會努力將她罷免，連署書的份數，目前已經達到1.8萬份。

另外，同樣遭到點名罷免的陳致中，他則是在臉書寫，「如果因為堅定罷韓，然後要被罷，我不會後悔，因為我相信罷韓是為了讓高雄更好。如果因為在議會強力監督，就要被鋪天蓋地謾罵侮辱，我也不會退縮，因為這是選民嚴肅付託的責任。」他也強調，「自反而縮，雖千萬人吾往矣！做對的事，勇敢無畏，堅持到底！」

(中時電子報)