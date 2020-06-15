美國知名對沖基金大鱷、海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）據傳目前正在籌措資金，將以200倍槓桿狙殺港幣，成為大陸兩會通過港版國安法後，引起港幣與美元的聯繫匯率制度是否崩潰的話題。不過，外媒指出，巴斯在2015年做空美企狂賺3400萬美元(約10億元新台幣)，遭到美國證券交易委員會（SEC）調查。

在2008年金融危機前的次貸風暴，巴斯做空該標的大賺一筆而聲名大噪，據傳巴斯目前正在募資，押注港幣與美元的聯繫匯率制度將在18個月內崩潰，若港幣貶值超過40%，巴斯成立的這筆新基金將獲得64倍收益。不過，在香港金管局捍衛下，加上外資與陸資匯入香港金融市場抵銷影響，港幣地位崩潰將難以如願。

巴斯在順利做空美國房市後，接連瞄準日本公債、人民幣都大敗而歸。不過，巴斯在2015年成功做空德州房地產投資信託公司United Development Funding（UDF），並大賺3400萬美元，如今卻遭SEC調查。

據《華爾街日報》報導，巴斯在2015年發動攻勢，批評UDF隱瞞貸款組合問題，並聲稱該模式類似龐式騙局，UDF因此遭到刑民事調查，UDF股價崩跌至1美元，巴斯獲得巨大收益。

美國SEC則是對巴斯批評UDF的言論進行調查，UDF也對巴斯與海曼資本提起訴訟，控訴海曼資本扭曲UDF財報。至於SEC的調查仍在早期階段，暫不會對巴斯祭出任何懲處。

巴斯則是否認以及拒絕回答SEC的調查，巴斯與海曼資本的律師團隊則是回應，UDF曾做出數億美元的詐欺行為，指稱UDF的指控是對吹哨人(巴斯與其投資機構)的報復。

(中時電子報)