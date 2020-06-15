位在台北市信義區的博愛國小，籃球隊成軍已10年，今年更成為黑馬首度奪得教育盃國小錦標賽冠軍，博愛國小校長徐建國表示，籃球隊依年級分為大、中、小隊伍，今年由大隊伍6年級獲得冠軍，學生求勝心強，也因為過去失敗的經驗，讓籃球隊成員更團結，也更加努力。

博愛國小的社團相當多元化，有童軍團、游泳隊等社團，其中今年異軍突起的是籃球隊奪冠的亮眼成績，在教育盃冠軍戰打敗實力堅強的力行國小，拿下冠軍。徐建華說，學生從籃球隊中學到團隊的合作，隊員認真面對每場球賽，才能奪冠，像是擔任前鋒的黎知昂同學非常認真，在去年的冠軍賽中受傷，休息2個月，但仍努力培養體能，趕上這次的選拔賽。

學生事務處主任郭文成指出，籃球隊每天利用早晨和放學後的時間練習，早上7點半就到學校晨訓，學生再利用下課或放學的時間練球，每位球員都非常努力，盼能奪得好成績，今年獲得冠軍也相當驚喜，果然努力是有成果的。

在今年教育盃中奪得MVP的黎知昂說，去年在冠軍賽上，因上籃被推倒左手骨折，2個月時間無法練球，但還是會利用晚上時間，到公園籃球常練習右手投籃，歸隊後為了不落後，還是會努力練球趕上球員的腳步，很感謝受傷時許多人的陪伴，給予的鼓勵，才能在比賽成功發揮，幫助球隊拿到冠軍，還獲得夢寐以求的MVP。

薛建興在臉書指出，籃球隊歷經多次的失敗，才能獲得殊榮，教練自己也有該反省的地方，歷經挫折後再站起來，失敗並不可怕；本屆的遭遇也很特別，贊助6年的奉天盃斷炊，不再贊助籃球隊、疫情發生寒假不能練球等因素，但因校方和家長同心協力，才有機會奪冠，感謝逆境與失敗。

(中時 )