美國封殺中國資通訊設備大廠華為的效應逐漸浮現。陸媒引述新浪微博認證的華為前員工透露，華為將於下月中旬宣布重大改革，可能涉及股權甚至大舉裁員，據稱，華為員工數量擬由目前的19萬削減至10萬人。

經新浪微博認證為「華為前員工李洪元」的微博帳號leedeson貼出群組討論，指美國的制裁已損害華為，公司將於7月中旬公布大改革，或會大幅削減員工數量，很多退休員工的都選擇一半股票兌現、另一半保留。

(工商 )