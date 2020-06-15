中華電信卯足儲備5G能量，大舉徵才。中華電15日宣布，為迎接5G時代來臨，徵才管道更多元，希望廣納社會各界菁英加入，線上校園徵才陸續收到近2,000封優秀社會新鮮人的履歷，8月將展開規模近600人基層員工招募活動。

中華電信董事長謝繼茂表示，要成為智慧生活的領航者，及數位經濟的賦能者，就必須有一流人才加入。總經理郭水義則強調，歡迎社會新鮮人選擇中華電信成為人生職涯的重要起點，鼓勵年輕人應該在30歲之前進入一個制度完整的優質公司，才能有機會多元歷練。

中華電信新鮮人面談會已於6月13、14日在中華電信台北總部隆重登場，錄取人員將於7月正式報到，展現中華電信十足速度感。

今年中華電信順利拿下5G首張執照，取得最大頻寬及最佳位置，除了開創台灣5G元年，更展現力拚國家5G建設及技術應用之企圖心。對人才招募更是不遺餘力，郭水義總經理親自蒞臨校園招募面談會，對面談主管強調為公司覓才之重要性，讓這次面談更具時代意義。

中華電信強調，相關徵才訊息將不定期於人才招募網釋出。

(工商 )