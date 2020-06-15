市場擔憂第二波疫情再起，道瓊指數上周重挫近6％。新興亞股雖受市場情緒波動，但僅小跌約1％，相對強勢，尤其台股受惠長期「+0」，上周繼續受外資追捧，吸金12.3億美元，額度居新興亞洲之冠，上週僅小跌0.4％。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏15日表示，火熱的行情搭上冷清的基本面，未來一周台股恐陷於多空交戰，盤勢將呈區間整理。市場目前仍在觀望第二波疫情發展，但他認為國際上對於圍堵疫情已具經驗，與2月時不可同日而語。以北京上周爆發群聚感染為例，這次中國政府的通報快速透明，立即啟動疫調與「戰時機制」因應，另一方面市場對於疫情反應正逐步鈍化，認為投資人或無須過度悲觀。

周俊宏表示，美國聯準會已表示低利率將延續到2022年，再加上解封行情持續延燒，相對看好高速傳輸、MINI-LED與解封概念像是腳踏車、觀光等。他特別指出，腳踏車類股最近行情延燒，因疫情改變民眾運動的社交距離，造成健身房同樣空間的使用人數比疫情爆發前下降二到三成。

過去五年，因為健身房、瑜珈的興起，造成全球騎自行車運動人口減少約600萬。預期這些人在健身房空間受壓縮後，未來可望重回自行車運動，考量台灣自行車一年出口總數約300萬輛，短期內大量回鍋人口將拉抬需求，帶領整體行業重返榮耀。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，後續來看，疫情發展和經濟復甦力道仍需持續關注，不過在東協政府祭出多項振興刺激政策之下，有望減緩疫情帶來的經濟衝擊，包括今年來東協國家主要央行降息幅度超過2碼，提供相對寬鬆的環境，且預期至年底仍有降息1到3碼的空間，另一方面，東協各國也依據不同的財政狀況推出額度不等的財政政策。整體來看，在官方救市政策積極，經濟可望在第二季落底後反彈、逐漸重回成長軌道下，有助東協股市表現逐步回穩，吸引資金回流配置。

(工商 )