台灣瀧澤科技去年合併營收及獲利受中美貿易戰、新台幣兌美元匯率升值雙重襲擊，雙雙下滑，去年EPS從前年4.02元降至1.86元，今（15）日股東會承認去年財報及營業報告書，決議每股配發現金股利1元。會後董事會決議7月23日為除息交易日，7月30日為除息基準日。

台灣瀧澤第一季EPS雖從去年同期0.74元降至0.01元，表現比其他工具機廠虧損好。5月合併營收2.29億元，較去年同期成長13.16％；前5月合併營收9.02億元，比去年同期衰退18.65％。台灣瀧澤日籍董事長瀧澤修三今日主持股東會致詞時指出，今年會是很嚴峻、很辛苦的一年。

台灣瀧澤總經理戴雲錦受訪指出，台灣瀧澤今年前5月大陸市場比去年同期成長，主因是接獲大陸口罩機等客戶短急單，台灣市場及日本瀧澤鐵工廠OEM訂單衰退，尤其前5月幫日本代工訂單減少約五成，歐美封城而導致代理商無法外出洽談生意，訂單幾乎停擺，這使也台灣瀧澤前5月合併營收年減幅逾18％的主因，上半年營運衰退，第三季也不樂觀，第四季工具機產業景氣才會回升，今年營運目標力拚衰退幅度低於同業，至少不虧損。

(工商 )