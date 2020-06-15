豐銀投顧分析師羅雅渝表示，因美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，2020年美國經濟將萎縮6.5％，加上美國疾病控制預防中心警告，若染疫人數大幅增加，各州可能需要重新實施防疫隔離措施，導致美股四大指數11日同步重挫。

儘管美股12日重挫後反彈向上，帶動台股15日以小漲6點開出，盤中一度觸及11,469點，攻過12日的高點11,442點，然加權指數尾盤卻翻黑下修，終場以11,306點作收。

台股上周最高達到11,771點，自下跌波以來已反彈65.5％，在位階相對偏高的情形下，解套賣壓及逢高獲利了結賣壓同步出籠。資金方面，外資熱錢回流，新台幣飆升至近2年新高，後續觀察資金行情是否延續，並避開位階過高個股，留意基本面是否跟上股價，否則短線仍有回檔修正壓力。

操作方面，除做好資金規劃外，股價漲多也勿追高，反觀基期低且基本面較好的個股將有望出現落後補漲走勢。

個股方面，本周納入投資組合的健亞，新藥GV17對心臟安全性高，可視為羥氯奎寧的進階版本已向美國食品藥物管理局（FDA）提出臨床試驗送件前諮詢申請。15日買盤持續湧入，跳躍脫離32元至25.85元平台整理區間，漲停鎖死。

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