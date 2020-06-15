倫元投顧分析師陳學進表示，台股15日開平走低，終場下跌123.68點，跌幅1.08％，收在11,306.26點，反觀櫃買指數相對抗跌，終場走跌0.45點，跌幅0.3％，以151.41點作收。三大法人方面，外資轉賣156.27億元，投信轉買12.22億元，自營商轉賣24.99億元，惟外資於台指期貨市場上加碼買回3,384口多單，累計淨多單部位為36,970口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖然台股上周因美國聯準會（Fed）主席鮑爾對於整體經濟前景過於悲觀的預期，使得「V型復甦」的期待被澆上冷水外，市場也擔憂第二波疫情再度爆發的可能，以致美股四大指數11日紛紛出現「多殺多」的暴跌走勢，連帶台股跟進下殺。

然而短中長期均線呈現多頭排列的前提下，大盤既未出現「震盪做頭」，也未跌破月線或季線等重要關卡，況且Fed主席鮑爾也強調至2022年底前，零利率水準不會改變，並重申將動用各種工具支持美國經濟，因此在解封與資金雙行情下，重點仍在個股。

面對後疫情時代，對於觀光、旅遊、餐飲及不具競爭利基的傳統電子勢必將帶來嚴峻的考驗，不過取而代之的是防疫新生活受益股的崛起，包括防疫概念股及生技股，譬如恆大、康那香、聚隆、熱映、南緯、弘裕、基亞及健亞等。

其次是後疫情時代引發的遠距商機、視訊產品、宅經濟、自行車、自動化設備及雲端基礎設備等題材，包括圓剛、聰泰、美利達、巨大、桂盟、陽程、光洋科、鈊象、祥碩、中菲行等。最後則是解封行情帶動的伺服器、NB及車市等相關類股，例如詮欣、德微、貿聯等。

此外，本周納入投資組合的弘裕，獲得國內外手術衣、隔離衣胚布及成品布訂單，成功擠身防疫概念股，隨著低檔量增、趨勢在多方及法人大戶心態偏多不變下，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

操作方面，部分漲幅已大且籌碼面淩亂的個股，並不建議多做著墨外，自低檔剛轉強上來的股票，逢低仍可留意。

(工商 )