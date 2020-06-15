永誠國際投顧分析師李忠興強調，從上周開始，許多個股股價跌破10日均線，代表短線趨勢轉弱，建議先將資金抽出，否則會損失機會成本，切記弱勢股勿逢回攤平，宜待強勢股拉回時做多。個股方面，本周納入投資組合的展旺，厄他培南藥證開始貢獻營收，首季獲利創單季新高，今年獲利可望倍數成長。

他認為，市場憂心疫情捲土重來，導致國際盤快速回檔，儘管美股12日出現跌深反彈，然反彈幅度僅11日跌幅的四分之一。

上周在美股創高的同時，投資人在選擇權市場買進買權的總持倉水位已來到近20年新高、達3,560萬口，比道瓊2月達歷史新高時的2,870萬口更高，且持有者多數為10口不到的小散戶，甚至還出現受破產保護、幾乎一文不值的個股散戶瘋狂進場，造成股價暴漲暴跌。

對此，市場有一說，即拿到政府紓困的失業者，把這些資金投入市場，希望取得更多，因為這筆錢本就是免費獲得的意外之財，輸掉不會那麼心痛。而美國政府發放現金紓困，人民卻拿到股市來博樂透，短線似有過熱的跡象。

台股15日受美股電子盤下挫拖累，遭外資反手調節156億元，加權指數大跌123點、收在11,306點，惟疫情重燃反成生技與防疫概念股利多，在指數拉回之際，相關個股獲資金追捧，而新藥類股的人氣，更勝過防疫族群。

(工商 )