大陸國務院日前發布《意見》，明確大幅縮減外資准入負面清單、頒布跨境服務貿易負面清單、在中西部增設自貿試驗區、增加服務業擴大開放綜合試點等一系列穩外資舉措的時間節點；其中，「大幅縮減外資准入負面清單」將由國家發展改革委、商務部等按職責分工負責，6月底前完成。

上海立信會計金融學院自貿區研究院副院長肖本華表示，大幅縮減外資准入負面清單可以提高大陸對外資的開放度，吸引外商來華投資，這不僅可以穩外資，還可以穩外貿，對大陸保就業、保產業鏈供應鏈穩定等有積極意義。

中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東指出，今年縮減外資負面清單主要是金融、電信、醫療、養老等服務業領域，這些領域市場准入尚存在限制，特別是涉及人的移動。

蘇寧金融研究院高級研究員付一夫則說，進一步縮減外資准入負面清單，顯示出大陸主動擴大對外開放、積極融入國際市場、著力吸引外資入駐的態度，不僅有助於大陸外資外貿穩定，還能為世界經濟復甦貢獻更多力量；此外，對於促進大陸未來競爭新優勢的培育、在全球價值鏈中地位的提升以及產業升級提速意義重大。

他還說，通過縮減外資準入負面清單，還可以引導外資更多地投向新能源、新材料、節能環保、高端製造等戰略性新興產業，並不斷向中西部和東北地區轉移。

除了外資准入負面清單，今年大陸還會推出另外一張新的負面清單，即「跨境服務貿易負面清單」，這意味著大陸會在服務貿易領域進一步開放。根據《意見》，跨境服務貿易負面清單由商務部牽頭，12月底前完成。

國務院研究室黨組成員孫國君透露，在跨境貿易方面，今年將制定頒布負面清單，這將使大陸的服務貿易更加透明、更加公開、更加開放；這是繼外資准入負面清單之後的又一重要制度型開放舉措。

(旺報 )