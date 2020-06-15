夏雪芒果於誠品開賣。（陳人齊攝）

夏雪芒果於誠品開賣。（陳人齊攝）

夏雪芒果於誠品開賣。（陳人齊攝）

夏天就是要吃芒果，但你還在吃愛文芒果嗎？農委會水土保持局今天在誠品信義店舉辦「台東夏雪芒果上市記者會」，宣布比愛文等級還要高，有「芒果界LV」之稱的夏雪芒果於誠品書店正式開賣。

水保局長李鎮洋表示，台東夏雪芒果具有土芒果的濃厚香氣，以及愛文芒果的細緻與金煌的甜度，3年前發現台東夏雪芒果在市場上擁有十足競爭力，而開始結合電商平台推廣，自從台東開始量產夏雪芒果後，每年就以30％的速度開始增長。

種植夏雪芒果的農友蕭全軒表示，夏雪芒果是由高雄改良場李雪如研究員花14年心血所改良而成，本是土芒果但又具備比擬愛文的細緻口感以及金煌的顏色，是結合3種芒果優點的新品種。

蕭全軒說，8年前評估台東的地理環境以及氣候土壤都很適合種植，試種後發現效果不錯，因此開始推廣農友轉作，如今夏雪芒果在台東的種植面積已達150公頃以上，並成立3個產銷班。

夏雪芒果由於量少產季短，不像愛文芒果種植面積廣，產季又長，因此價格約為愛文的3倍，目前每公斤價位在新台幣200元以上，也因此吸引許多台東釋迦、荖葉農民轉作。

產銷班班長黃春潮就是夏雪芒果轉作潮的第一人，堪稱台灣夏雪芒果的種植鼻祖，他表示自己過去是種鳳梨釋迦，但因鳳梨釋迦需在晚間進行人工授粉太費工，因此決定挑戰經濟價值高，又好照顧的夏雪芒果。

不過種植夏雪芒果也不容易，黃春潮說，夏雪芒果不像愛文可以悶熟，一悶口感就會變酸，因此每天都必須到果園採熟果，他種植夏雪芒果已逾8年，面積約30公頃，每年可產2、3萬公斤，但今年前陣子因酸雨影響，打壞著果率，目前產量估計較去年減少2～3成。

也因著果率不佳，今年不少種植夏雪芒果的農民都苦哈哈，黃春潮感嘆說，現在雖然訂單滿滿，但還是賠本在賣，只能期盼未來貿易商銷往海外能拉抬價格，或許就有打平成本的機會。

(中時 )