爆出經營權之爭的百年老店大同，即將進入改選董監事倒數階段，公司派狂打市場派中資疑慮，也難怪公司派會憂心忡忡，因為就連入出境國門都是大同當守門人，也難怪公司派要市場派講明白、說清楚，「大同若是由有中資嫌疑的市場派掌握，民眾資安都有外流的疑慮。」知情人士說。

知情人士指出，當民眾往來機場，手持護照走進自動通關系統，按下指紋，眼睛直視鏡頭，準備出遊之際；替海關把關往來旅客的指紋瞳孔進出查驗系統，正是大同公司協助建置的。

不只擔任國門的防守員，就連台灣電子身分證的戶役政系統、全台灣一千多萬勞工的投保、受雇、薪資及就業履歷紀錄，甚至總統府的官網建置與維護都有大同參與，大同內部指出，「大同深入我們的生活日常，並不只有大家熟悉的大同電鍋和大同寶寶。」

事實上，不只戶政系統、出入境系統是大同提供服務，大同同時也有參與國防軍事的標案，同時也是台電、台鐵和交通部公路總局的大型承包商之一，也難怪成為市場派覬覦的標的。

據悉，從二○一四年起，大同每年至少能承包超過十億元的政府標案，對照政府採購公報也可明顯發現，從國防部軍備局、後備指揮部及空軍司令部、交通部民航局的標案中都有大同的身影。不僅如此，就連醫療資訊設置，大同也有涉足，署立醫院醫療資訊系統也是由大同承包。

大同內部也坦言，大同不僅在全台有豐厚的土地資產，吸引市場派，更讓外界不能忽視的是大同還掌握政府相當多資訊系統，「一旦拿下大同，市場派是一兼二顧，既有資產效益，還有系統資訊能掌握。」

▲市場派看上大同不只有資產效益，還能掌握系統資訊。/中時資料庫

面對大同資安疑慮，資訊戰專家沈伯洋也提出建議，大同應該把和國家安全相關產業切出去，成立新公司，守住國家安全。他說，大同標下政府很多國防、個資系統，涉及到國家安全問題，「不管該公司經營多差，市場機制有多重要，不該有中資就是不該有中資。」

沈伯洋也指出，大同現在的問題是如何解決國安問題，以及政府是否要修法讓台灣有更堅實的法律或self-regulation，他認為，「如果這些個資一旦被中資拿走，資訊戰直接投降輸一半。」

(中時電子報)