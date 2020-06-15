由《侏羅紀世界》女星布萊絲達拉斯‧霍華(Bryce Dallas Howard)執導的全新紀錄片《身為人父》（Dads），將於 6 月 19 日在 Apple TV+ 推出。透過眾多明星老爸，包括布萊絲自己的爸爸朗霍華(Ron Howard)、威爾史密斯(Will Smith)、尼爾派翠克哈里斯(Neil Patrick Harris)、吉米金莫(James Christian "Jimmy" Kimmel)、吉米法隆(Jimmy Fallon)、康南歐布萊恩(Conan Christopher O'Brien)、鄭肯等的幽默自白，以及實地採訪 6 位現實中的不平凡爸爸，如何在逆境中對子女付出無私的愛，向全世界的偉大父親致敬。

《身為人父》紀錄片導演為《侏羅紀世界》女星布萊絲達拉斯‧霍華，她的父親是名導朗霍華。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

現實中與演員丈夫 Seth Gabel 育有一子一女的布萊絲，解釋當初想拍這個紀錄片的初衷：「我想了解作爸爸的心情，想更了解自己的爸爸，同時想向天下間所有偉大的父親致敬。」紀錄片中出現的多位明星父親、談及對子女的愛時都哽咽落淚，展現出平常難得一見的慈父深情面貌。《身為人父》（Dads）全長 81 分鐘，節目將於 6 月 19 日在 Apple TV+ 推出。

Dads — Official Trailer | Apple TV+

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(科技)