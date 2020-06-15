台北市忠孝東路警察遭保時捷撞飛 重摔哀嚎 17:582020/06/15 中時電子報 吳家詮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市忠孝東路警察遭保時捷撞飛重摔哀嚎不已。（中時電子報） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市忠孝東路四段，下午5時許發生一名警員遭高速保時捷擦撞，警員噴飛重摔，趴在馬路上哀嚎，消防局據報以趕抵將受傷警員送仁愛醫院急救。 消防局說，車禍地點是在忠孝東路四段和大安路一段路口，一輛白色保時捷不明原擦撞警車，警員被撞飛後重摔，事故原因交警正釐清。 (中時電子報) #警員 #保時捷 #重摔 #撞飛 #忠孝東路四段 也許您會感興趣 社會熱門新聞 屏東新園埔鹽漁港火燒船 10餘艘漁船陷入火海損失上億 - 社會 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 竹南科學園區趕上班 白牌重機撞奧迪 21歲騎士噴飛30米爆頭亡 - 社會 北漂醫美師返鄉 問選科技大廠或小公司 網驚：南部這麼慘？ - 社會 台北市忠孝東路警察遭保時捷撞飛 重摔哀嚎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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