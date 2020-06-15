台北市忠孝東路四段，下午5時許發生一名警員遭高速保時捷擦撞，警員噴飛重摔，趴在馬路上哀嚎，消防局據報以趕抵將受傷警員送仁愛醫院急救。

消防局說，車禍地點是在忠孝東路四段和大安路一段路口，一輛白色保時捷不明原擦撞警車，警員被撞飛後重摔，事故原因交警正釐清。

(中時電子報)