百年家電大廠大同爆出經營權之爭，市場派磨刀霍霍，攻擊公司派近年績效不彰，公司派反擊市場派具中資背景，一旦中資入主恐有國安危機。此時，外界這才知道，原來大同不只有賣家電而已，國內大至機場、高速公路，小至電廠、馬達廠也都有大同的身影。

大同爆出經營權之爭後，百年老店大同的神祕面紗才逐漸對外揭開，大同不只參與國家多項重要資訊，從海關的指紋瞳孔進出查驗系統到國防部軍備局、後備指揮部及空軍司令部的資訊系統都有大同的身影。

大同內部指出，為因應時代趨勢，大同從電腦硬體跨足資訊軟體，接著跨入系統整合，並在資通界打出響亮名聲，「系統整合是大同長久發展的業務，但已由ICT系統整合擴充為機電、變電所、太陽能電廠、多項智慧城市解決方案的系統整合商。」

大同內部表示，「只要國家發展需要，大同永遠是忠實支持者」，早年為配合政府經濟建設計畫，興建電表廠、馬達廠與重電廠，「十大建設由北至南，從機場、港口乃至於高速公路，處處是大同的產品，締造了許多不為人知的紀錄。」

大同內部說，台灣重要的能源建設，大至電廠、小至電表，大同都扮演了關鍵要角，從不缺席，「台灣第一個國產機械電表就是大同做的，全台第一台智慧電表也是大同做的，更別提，大同現在已協助台電布建台灣第一套由國內自行研發、大型工業用戶高壓用先進讀表系統，和智慧電表近3萬台，管理全台約60%的總用電量。」

不只當台電最佳夥伴，大同也投入一般低壓用戶的智慧電表建置，替一般業者和個人服務，「我們研發的智慧電表，更早已踏上國際舞台，外銷日本成為數家電力公司的供應商。」大同內部驕傲說。

▲大同研發的智慧電表，不僅台電是愛用者，還外銷日本。/中時資料庫

百年老店大同在一九一八年成立，以營造業起家，二戰後，一九四九年大同投入重工業領域，推出國人自製電扇，行銷超過一百國，接著窗型冷氣、電視也陸續問世，跨入製鋼、機械、家電、重電、資訊等領域。

大同家電最知名的就是電鍋，大同電鍋今年九月要問世滿六○週年，向來是家庭主婦、留學生的好朋友，大同推出的「大同寶寶」、「大同大同國貨好」等廣告歌也紅遍大街小巷，也讓國人一提到大同，就會聯想到大同電鍋等家電。

(中時電子報)