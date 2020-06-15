高雄市代理市長楊明州今（15）日主持防疫會議，會後他提到，現在新冠肺炎疫情相對趨緩，國人較放心在國內旅遊，但近期高雄爆發漢他病毒出血熱事件，「如果沒有壓制，要怎麼吸引國人到高雄來？」，會將不利於觀光的因素全面排除掉。

楊明州說，今天是第一次參加指揮中心應變會議，談得稍微久一點，疫情相對和緩，重點討論到各局處有關紓困作為，在後疫情時代，相關振興經濟怎麼做。

楊明州表示，現在國內旅遊大家比較放心，他也鼓勵外縣市國人，除了到花東以外，也可以到高雄來，高雄必須要展現特色。話鋒一轉，他也提到，漢他病毒出血熱全台7例，高雄就占5例，如果沒有壓制下來，要怎麼吸引國人到高雄來，一定會將不利於觀光因素排除掉。

針對遠洋漁船返港，衛生局代理局長林盟喬指出，5月29日起至6月14日，總計64艘漁船回高雄，3039人居家檢疫，其中5人有上呼吸道症狀，最後採檢送驗，全數排除感染新冠肺炎。

海洋局代理局長黃登福則說，預估這周是遠洋漁船返港最高峰，防疫旅館達到2500多間，另有24艘漁船將達到14天居家檢疫解除，下周起防疫旅館需求及防疫碼頭調度作業會減輕。

(中時 )