「真相只有1個」，偵探迷引頸期盼的超人氣「名偵探柯南－科學搜查展」15日在高雄國立科學工藝博物館舉辦試營運活動，現場邀請到柯南人偶和角色COSER一起同樂，此展要讓大小朋友化身柯南，在重重疑點中，利用手中握有的線索，找出唯一真相及凶手。

不同於以往的柯南展，此次展覽結合推理辦案和科學鑑識，讓民眾了解科學鑑定的過程，並培養敏銳觀察力。劇情中描述毛利小五郎被誤認為殺人事件的嫌疑犯，進入展場後可以利用語音導覽與熟悉的角色安室透或小蘭搭擋解謎，參加者任務必須協助毛利小五郎洗刷嫌疑，民眾可以透過劇情安排和有趣的故事推理，一步步找出真凶。

聯合事業文創總監鍾逸民表示，此次展覽特別加入聲紋比對、DNA血型辨識等科學辦案內容，再加上現場的線索讓民眾逐步找出真相，此次解謎展無論是思考邏輯或是辦案過程，所有策畫內容都經過名偵探柯南的作者青山剛昌認證，就是要讓原本只能從電視中得知凶手的觀眾，可以藉由展覽化身柯南，親身體會柯南破案的經過。

(中時 )