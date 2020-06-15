端午佳節即將到來，粽子搶購進入最後倒數！momo富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察指出，今年受惠宅經濟商機，居家用餐需求提升，帶動電商粽子預購業績較去年同期成長近80％。

富邦媒15日分享「2020年粽子熱銷排行榜」，前三名包含知名台菜餐廳粽「青葉臺菜」伊起呷台式粽、連年常勝軍「竹南懷舊肉粽」，以及台式粽經典「呷七碗」精選肉粽。

為帶給消費者更多美食優惠及優質服務，momo生鮮市集冷凍食品全新服務，「全家超商取貨」即日起也正式上線。

今年消費型態轉移，帶動電商食品銷售成長。因應端午節消費需求，momo今年集結105個品牌，推出高達約520款粽子，除了老字號品牌，還有知名餐廳粽、連年得獎粽等，提供消費者滿滿的多元選擇。

momo據消費觀察，今年消費者在粽子的口味選擇上，仍以「懷舊風味」為首選，傳統台灣粽以及湖州粽銷量最為搶眼。其中由知名台菜餐廳「青葉臺菜」伊起呷台式粽拔得今年熱銷冠軍頭籌，嚴選台灣在地食材，加入青葉獨門醬汁疊加風味製成招牌葷素粽，讓消費者一次擁有，而momo網路獨家的素食養生福氣粽也深受消費者喜愛，透過時勢潮流結合獨家商品加持，創下較去年銷售成長突破60％的好成績

第二名由連年得獎粽「竹南懷舊肉粽」拿下，從炸豬油、炒米、滷鍋到包粽裝袋，堅持全程手做，嚴格把關每一份美味，其中口感渾然天成的鮮嫩竹筍口味更獲得今年媒體評比總冠軍，銷售較去年同期翻倍成長。

知名美食品牌「呷七碗」精選肉粽獲得今年熱銷第三，精選頂級食材製成各式經典的台式粽，並推出12～20入任意選組合包，一次滿足全家人喜好，銷售較去年成長131％。

熱銷第四名由稱霸南門市場數十年的「南門市場立家」冠軍五福湖州粽拿下，師承南門老店老師傅道地手藝，完整重現湖州粽豬肉瘦肥比例與圓糯米熟度，營造滑嫩口感，其中臘味鮮肉粽同樣獲得今年媒體評比冠軍，銷售較去年大幅增加10倍。

而台灣知名食品品牌「黑橋牌」也深受消費者喜愛，獲得今年熱銷第五，黏軟Q彈的糯米搭配原味多汁不乾澀的滿滿餡料，具濃濃的府城道地風味，口口紮實滿足，並使用精美冠軍粽紙盒包裝，送禮自食兩相宜，銷售較去年成長4倍。

(工商 )