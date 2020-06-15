高雄市長韓國瑜6日遭罷免，行政院12日指派楊明州代理市長職位，在小內閣過度期間，剛好碰到既定的24日高銀股東常會，進行3年一次的董事改選，高市府、高銀、以及民股面對從未有過的事件，進行方案比較和沙盤推演，以正常進行，新市長上任之後再改派官股法人代表，重新推派董事長，屬於最適方案，但，如果考慮權益政治，也可能是讓它流會，新市長上任之後，再重新召開。

據了解，根據證管會要求，上市櫃公司必須在6月30日之前，召開股東常會，因此，高雄財政局請高銀針對24日高銀股東常會，改選13席董事一事，研擬方案，提供代理市長楊明州作為政策參考。

高銀董事會5月7日已經通過，並公告台灣高鐵前董事長劉維琪、義守大學校長陳振遠、以及政大教授徐偉初等3位獨立董事，擔任高雄市政府官股的法人董事6席，包括現任高銀董事長朱潤逢、前財政局長李樑堅、前經發局長伏和中、登興關係企業副總經理蔡維碧、高銀工會理事長黃俊傑、以及王洪綱，4席民股包括晉禾董事長蔡永裕、劉仲信和陳錫惠、以及陳田圃家族的陳建甫。

如果高銀維持公告上網的名單，如期舉行股東常會，將可讓高雄新任市長在8月15日選出之後，重新改派6席的官派董事，選任常務董事，並重新推派官方的矚意人選，但，3位獨立董事因有任期保障，除非自行請辭、或違反法令遭到解職，否則，需經股東大會重新選舉。

正因為如此，在政治的綜合考量之下，為了掌握3席獨立董事人選，高市府雖然可以同意高銀股東常會如期召開，但，持有高銀43.13％股權的高雄市政府，也可選擇不出席股東常會，讓它流會。

據了解，民股認為，流會是最不利高銀專業營運的選項，因為，包括重新召開董事會的公告、股東名單和股數確認、發出開會通知等作業程序，大概最快也要今年10月才開得成了。

根據規定，股東常會召開日前60日，為停止過戶日，停止過戶日前12天，受理1％股東提案。

另外，依照「台灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」第3條第2項第22款（3）規定，股東常會40日前，董事會公告董事候選人名單。

由於2022年，高雄市長還要重新再選舉一次，而高銀董事選舉則是3年一次，如何維持高銀董事會結構和經營穩定，應是高市府和民股最大的考量，因此，民股認為，如果流會的選項，只是在於3席獨立董事席次誰屬的問題而已，那麼，高市府和民股可共同研究一個最好的解好方案。

(工商 )