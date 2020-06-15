近期，雲端遊戲概念股在大陸因5G技術加持，受到追捧。有分析指出，雲端遊戲是為5G推廣的重要場景，隨著2020至2021，5G商用落地，將極大改善雲端遊戲所需的網路條件，進一步優化用戶交互體驗，吸引更多玩家入場。

據艾媒諮詢數據，2018年和2019年的大陸雲端遊戲市場規模分別為6.3億元（人民幣，下同）和22.4億元；艾媒諮詢分析，在5G助推下，2023年的雲端遊戲市場規模將上衝至千億元大關。

華泰證券指出，雲端遊戲平台產業鏈上游主要包括遊戲內容供應商、硬體提供商、雲計運算服務商、網路運營商；下游為終端廠商和玩家；雲端平台帶動遊戲產業上移，遊戲內容供應商將受益於產業格局變化；而雲端遊戲作為交互性串流媒體，有助於解放硬體需求，對硬體具有替代效應，因此，終端、消費電子產品晶片等硬體廠商可能需要應對潛在的市場衝擊。

廣發證券認為，海外疫情爆發後，大陸遊戲廠商出海邏輯將得到強化，有望穩步提升市占率比重；2019年以來，大陸除了領導產品的流量明顯提升之外，海外呈現領導集團門檻逐漸抬升和產品多樣化的特徵。

廣發證券預期，長期來看，諸如雲端遊戲和VR等新技術，仍處於快速發展期，有望在未來3年逐步為行業提供新的成長動力；依照當前價位，建議投資人關注遊戲行業龍頭像是騰訊、網易、三七互娛、完美世界、掌趣科技、吉比特、心動公司、世紀華通等。

(旺報 )