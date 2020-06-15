根據《SWIMSWAM》網站報導指出，現年28歲的南非游泳名將克洛斯(Chad le Clos)上個月動了兩次手術解決了難言之隱，接下來將全力備戰明年東京奧運。

2012年倫敦奧運奪得200公尺蝶式金牌的克洛斯，去年在韓國光州世錦賽期間透露自己有疝氣的困擾，導致長時間狀態不佳，有意動手術徹底解決。

然而克洛斯得到的並不是疝氣，而是精索靜脈曲張(varicocele)，這種毛病是一種血管病變，精子產量低和精子質量下降的常見原因，這可能會導致不孕。 但是，並非所有精索靜脈曲張都會影響精子的產生。 精索靜脈曲張還會導致睾丸無法正常發育或收縮。

克洛斯表示，「我一直腹痛，兩年前看了泌尿科，醫師告訴我如果不開刀治療的話，我有可能無法得到孩子，當時我沒有立刻點頭，延遲了18個月，後來發現得到厭氧性細菌感染，如果不治療的話，一旦爆發開來就得住院5個月，所以才決定動刀解決兩個難題。」

目前正在復原的克洛斯，期待能盡快恢復回到土耳其和隊友會合，進而在明年東京奧運雄風再起。

(中時 )