台大經濟系畢業的梁德煌，從事建築40多年，另一斜槓身分卻是小說家，新出版第5本小說《看不見的戰爭II對峙》登上暢銷書排行榜，左手蓋房子，右手寫小說，他說，「小說情節的走向，有時連我自己都不知道，自己想起來都感受是個大冒險」。

梁德煌一頭白髮特色，雖然是建築人，心裡卻住著文青靈魂，他說，一個人意念很重要，過去的意念跟現在的意念，可以成就珍貴的生命經驗，有人看了小說對號入座，他透露有的是自己創造的人物，有的只是耳聞一些故事。

不同思維與人生經驗，一篇小說也呈現萬種面相，梁德煌近五年創作《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》、《好可怕呀，師父！》等著作，第4本小說《看不見的戰爭》，被譽為猶如東方版的哈利波特。

新出版《看不見的戰爭II對峙》收錄3篇中長篇小說，包括「愛貓人咖啡館」、「想念、掛念」及「對峙」等。

他寫短篇小說大綱設定好，人物設定大約有譜，但寫中篇小說，只有簡單大綱，梁德煌直言，「小說情節的走向，筆由心走，不可知的探索」。

梁德煌表示，人都想要擁有更好生活，但是人有時會遇到不如意的事情，「你是不是沒有放開一下子自己」，像是人生遇到一場暴風雨，過去遭遇的經驗，讓自己有機會到山洞躲雨，如同和解然後面對放下。

(中時 )