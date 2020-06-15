高雄鳳山高中今年創下新紀錄，同班級的任承賢、謝承祐利用不同升學管道同時錄取台大電機系，其中任承賢生活於單親家庭，家境貧困，讓他勤奮讀書的動力就是為了翻轉現在的家庭狀況，如今錄取台大電機，他也如釋重負，希望未來朝工程師夢想邁進，並讓家人過上好日子。

任承賢家中主要的經濟來源來自父親，爸爸卻在他小學二年級過世，家庭經濟出現危機，媽媽因為身體狀況不佳無法出外工作，全家僅靠著任承賢與雙胞胎哥哥的獎學金及補助款省吃儉用過生活，因此，兄弟倆決定互相砥礪，約定好未來要找份正當工作，賺錢翻轉家庭現況。

任承賢表示，爸爸突然離世讓他們家中吃盡苦頭，想法成熟的他，立志要努力讀書，未來考上好大學並找１份可以養活家計的工作，讓家人不愁吃穿，到了高一曾經想過放棄，進而沉浸在玩樂之中，直到高二發現學測僅剩1年時間，讓他想起當初設立的目標，靠著過人意志力寒窗苦讀，將自己拉回正軌，才有現在的好成績。

任承賢高二就立志朝電機科系發展，如今考上第1志願台大電機系，心情相當開心，他表示，終於如釋重負，朝夢想邁進一大步，但這也是另一個階段的開始，希望未來莫忘初衷，在大學繼續專研，並順利考取工程師，讓家庭擺脫困苦的生活。

任承賢同班同學謝承祐，當初則是吊車尾進入鳳中，在老師及同學的鼓勵下重拾信心，急起直追最終以學測滿級分利用繁星推薦錄取台大電機系，高中三年他不只在課業上有優異表現，也投入在社團活動及志工服務中，這一路走來，他認為有志者事竟成，只要努力做一件事，儘管不一定成功，但一定有收穫。

2人的班級導師李秀蓉表示，任承賢與謝承祐都是自律性強、執行力高的學生，他們一但設立目標就是全力以赴、勇往直前，如今有那麼好的成績都是他們努力而來，也盼望2人未來繼續把持這項永不放棄的精神，在各自的領域發光發熱。

(中時 )