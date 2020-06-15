今年端午連假國道也有疏導措施，交通部高速公路局表示，將於國1、國3、國5部分路段及時段實施高乘載管制。另為分散車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。
高公局說，25日7時至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山之南向入口匝道、25日及26日7時至12時，國5南港系統至坪林之南向入口匝道、27日及28日14時至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道，均實施高乘載管制。
高公局表示，已在實施高乘載管制之交流道入口前設置圖形化預告標誌，並於交流道入口處，設置文字型之紅底白字禁制性告示牌，以明確告知用路人高乘載管制之日期及時段。
另為分散車流，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，收假日延長至10時。
(中時 )
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