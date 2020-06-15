北市府提供低收入戶居住的平價住宅，目前有5處逐步改建或計畫拆除。位在台北市北投東昇路上的「大同之家」，是目前唯一沒有改建，屋齡將近50年，已超過使用年限，房屋也出現鋼筋外露、牆面嚴重剝落，屋內廁所更有漏水情況，下雨天還要撐傘才能洗澡。當地居民盼能夠原地改建，改善生活環境。

北投「大同之家」鋼筋外岔、外牆斑駁老舊。(照片/游定剛 拍攝)

北市「大同之家」興建於民國60年，至今已將近50年歷史，超過使用年限，因目前北市社會局沒經費改建，老舊建物鋼筋裸露，加上鄰近硫磺區域，長年侵蝕，毀泥土天花板時常掉落，牆壁面油漆剝落、變形，住戶們長年過著膽戰心驚的日子。據了解，過去這裡有64戶，如今也只剩18戶，每戶約8坪，狹小生活環境，每個月每戶只需繳200多元房租，其中一戶4代同堂，7人住在擁擠空間裡，更有一位103歲的人瑞獨居在這，如此惡劣居住品質，實在讓人相當不捨。

北投「大同之家」平價宅，房租低、居住品質令人堪憂。(照片/游定剛 拍攝)

「大同之家」地屬陽明山國家公園範圍裡，按照國家公園建管規定，建壁率百分之三十去推算，再以新的法規來看，目前大同之家有7棟，卻只能蓋2棟各2層樓，戶數使用空間完全大縮水。泉源里里長陳志成接受《中時電子報》訪問表示，社會局認為效用不大，目前暫無改建計畫，這邊住戶每天提心弔膽，萬一發生事情，市政府責無旁貸，希望地方政府能夠和中央機關積極來協調，以專案方式就地全面改建，或另尋覓適當地點，妥善安置居民，讓他們住的有尊嚴，已合乎柯文哲市長居住正義的宣示理念。」

當地里長陳志成盼政府「大同之家」原地改建，讓居民住的有尊嚴。(照片/游定剛 拍攝)

住在「大同之家」三十多年，有深厚情感的鄧鄰長表示，住這邊很習慣了，要我們搬到一個新的環境，我們是絕對不習慣，另一方面要搬遷的話，經濟條件不允許，要是每月增加一萬、二萬房租會負擔不起。」另一位是18歲婚後就這在這的酆小姐，四代同堂一家7口人，擠10坪不到的空間裡，酆表示，住在這二十幾年，根本不想搬走，有人說奇岩那邊有新房，但意願不大，這邊房租才200多元，那邊一個月就要8000多元，根本無力負擔，她更無奈透露，誰會不想要有大房子住、乾淨房子?說真的，就是因為錢的問題，希望政府可以原地改建，讓我們繼續住在這裡。」

四代同堂、一家7口擠在不到10坪大小的空間裡。(照片/游定剛 拍攝)

北市社會局救助科陳肯玉科長接受《中時電子報》訪問表示，社會局已交由都發局評估，因地屬陽明山國家公園，建築限制蠻多、效益不高，無法蓋成一般社會住宅。大同之家多半為獨居老人，初步調查，多半不想搬家，其中6戶有意願搬遷，而目前找到新奇岩社宅，蓋好後會帶居民去看新環境，但不強迫搬家，目前有和里長討論，讓居民集中住在同一側。

北投「大同之家」平民宅，居民盼原地重建。(照片/游定剛 拍攝)

(中時電子報)