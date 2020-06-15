5G及AI的應用已開始逐步實現，多家國內外電信公司也已展開了積極的佈建，但5G網路、物聯網、雲端傳輸等新興科技，亦成為主要網路攻擊來源之一。法人指出，長線來看「納斯達克ISE全球網路資安指數」回復力驚人，自2011年成立以來，每逢大跌後，觸底回升動能十足，上揚趨勢平均能持續22個月，回彈漲幅平均高達106.7％，近期美股出現拉回，或為關注全球資安問題的長線投資人逢低布局黑科技、重新進場佈局的新機會。

以色列資安龍頭公司Check Point近日即表示，行動廣告軟體助長了第六代網路攻擊，使用者不小心點到手機螢幕上推送騷擾廣告，即可能引發連鎖後果，駭客只需攻破一台行動裝置，即可竊取機密資訊並進入企業網路。

日本電玩大廠任天堂（Nintendo）近日也坦承，自2020年4月初以來，多達30萬組玩家帳號遭駭客入侵，包括生日和電子郵件個資都外洩。美國總統川普日前也被東歐駭客組織盯上，要求支付13億贖金，否則將爆「毀滅性」黑料。

國泰網路資安ETF（00875）經理人游日傑表示，2018年全球網路犯罪成本已達到1.5兆美元，短短三年期間成長3.3倍！而目前全球投入資安防護的金額也持續攀高，據研究，2019年至2026年，全球資安支出規模將由1,590億成長至2,700億美元，增幅高達70％。主因企業及專業機構已意識到，目前大家所看好的一些未來科技，例如人工智慧、區塊鏈、5G、自駕車等等，若不具備資訊安全，其實這些新科技也無法普及！因此，投資相關科技主題之前，更需「超前部署」資安。

國泰網路資安（00875）所追蹤的「納斯達克ISE全球網路資安指數」，被稱為是具有「暗黑騎士」概念的黑科技指數。主因在網路犯罪猖獗下，資安的重要性日益突顯，使對抗駭客暗黑攻擊的相關企業，相關股價今年來漲幅也多領先其他科技類股。例如雲端安全大廠Zscaler即因公佈在未來5G環境下其財測優於預期，在5月29日單日即大漲了29.4％，6月2日再續漲12.1％。

(工商 )