全球數位監控解決方案領導廠商晶睿通訊 （3454）15日上午舉行股東會，會中除完成董事改選，前董座陳文昌也宣布退位，改由台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅接棒，成為晶睿新任董事長。

晶睿15日股東會順利完成董監改選，新浮出檯面的九席董事包括羅永堅、張訓海、王淑玲、程文燕、陳文昌、藍志忠、李吉仁、顏信輝、黃鐘揚，其中李吉仁、顏信輝、黃鐘揚三席為獨立董事。

隨後晶睿隨即召開董事會，由新任董事推舉台達樓宇自動化事業群總經理羅永堅出任晶睿董事長，未來晶睿將以羅永堅為首，率領總經理廖禎祺、品牌事業群執行副總經理顧中威、代工事業群執行副總經理陳信成，組成經營團隊，繼續傳承晶睿通訊在安防的領導地位。

晶睿係由前董事長陳文昌於西元2000年成立，技術出身的陳文昌本身即具備深厚電信、研發技術能力，因看準網路時代興起，公司從早期技術授權起步，後轉型為鎖定影像、聲音、通訊三大核心技術發展網路安全監控系統廠商。

晶睿從設立之初，即堅持在台灣研發、設計、製造，並採品牌和代工並進的策略。歷經20年的努力，現晶睿不僅成功將產品推進全球116個國家，也於海外6個國家設立據點，現晶睿通訊全球員工人數超過1,000人，持續站穩台灣最大網路安防公司的地位，同時也是全球安防排名前20名中唯一的台灣公司。

陳文昌表示，20年是世代交替的關鍵時機，全球化的競爭從未慢下腳步，企業的經營已從馬拉松變成接力賽，交棒與傳承為勢在必行。2017年晶睿正式與台達結盟，為晶睿通訊於產品、市場、生產上挹注實質的資源，相信未來唯有結合雙方的實力，才有機會打贏世界盃。

至於個人未來的事業規畫？陳文昌表示，未來仍將繼續擔任晶睿通訊董事會成員，希望藉由傳承專業經理人以及建立制度，讓公司邁向永續經營。

新任董事長羅永堅原任台達樓宇自動化事業群總經理，過去在IBM服務超過20年，以其深厚的國際業務、客戶服務與整合能力於2017年加入台達。

羅永堅表示，安防是樓宇自動化很重要的一環，晶睿通訊深耕安防產業20年，具備深厚的影音整合與影像辨識技術，其應用領域更可延伸到智慧城市、智慧零售、智慧交通。接下來將與團隊齊心協力，發揮彼此最大的綜效。

(工商 )