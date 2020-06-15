一年一度的端午節即將來到，Global Mall新左營車站今年囊括超過百項的端午名粽、冰品及人氣禮盒，無論是經典的台灣南北粽、湖州粽，到搭配近年超夯的米其林及創意風味熱門話題，推出星級粽、松露牛肉粽、紅酒無花果柚香粽，滿足愛嘗鮮的消費者。

隨著氣溫炎熱，也帶動冰粽及冰品熱銷，不只草莓、芒果大福入餡，還有超療癒的韓式裱花涼果子、古早味情人果冰，讓消費者過個沁涼消暑的端午節。若來不及線上預購，Global Mall新左營車站也準備了各式人氣伴手禮，方便旅客搭車前快速採買，包括近期改裝的手信坊、塔吉特千層蛋糕及即將於6月19日開幕的超大食品，無論是綠豆糕、千層蛋糕到肉乾、水果乾，一次滿足返家旅客快速購買。此外還有高雄美術館區超人氣法式甜點「蘿芙甜點」，即日起至7月底快閃新左營車站，並推特定限量蛋糕8折、手工餅乾第二罐7折。

Global Mall表示，近年消費者選購粽子禮盒，除了接地氣的經典口味，具話題性的米其林光環加持、創新口味以及養生趨勢也愈來愈受歡迎，尤其星級飯店粽子禮盒更是送禮的優先選擇，Global Mall網羅全台多家知名飯店人氣粽子禮盒，包括曾獲米其林一星的亞都麗緻飯店天香樓的「天香樓mini麗緻嚴選5入禮盒」各式招牌口味像香草豬肉、芙蓉紅豆、紫米桂圓都能品嘗到，推薦價880元；福容飯店「端午福粽禮盒」包含有古早鮮肉粽、雪蓮蛋黃粽以及雪蓮獅子頭素粽、全素紫米甜心粽，鹹、甜、古早味、素食口味一次滿足，10入推薦價1,080元。

業者說，想要品嘗新意，可選擇獲媒體評比肯定的晶華酒店「晶典三十冠軍禮盒」包括鮑粽、松露牛肉粽、鮮竹筍豬肉粽、八寶芋泥粽及養生紫米豆沙粽，各式創意食材入味，豐富多層次口感，每口都幸福，5入推薦價1,080元。台北喜來登飯店則除了古早味的台式粽，還推有創新口味「紅酒無花果柚香粽」以紅酒燉煮的無花果，與洛神花、糖煮蓮子、烏豆沙入餡，與拌入柚子醬的糯米融合一起，清香滋味不甜膩，6入推薦價720元。

業者指出，天氣炎熱，冰粽、冰品也是熱門選購品項， Global Mall推出多款獨家商品，輕鬆在家就能品嘗全台各地冰品，moni sweets「花舞晶凍韓式涼●子」由職人手工特製，四種夏季口感內餡包括京都厚抹茶豆沙、熱帶水果、玫瑰花蜜、黑醋栗莓果點綴以韓式裱花，絕對是超吸睛的送禮焦點，6入推薦價680元；而來自雲林50年人氣老店的「溝壩清涼冰店」第三代首度與百貨合作，推出一涼製冰所「經典推薦冰餅組」，手作冰淇淋加上嘉義福義軒的餅乾，高達八種口味，除了經典的牛奶、花生、草莓，還增加了創新口味包括烏龍奶茶、藍苺、抹茶、泰式奶茶等，16入推薦價480元。

充滿兒時回憶的情人果冰，更是清涼消暑必備，甘心樂意「情人果冰分享組」使用來台南的愛文芒果，手工厚切，冰涼酸甜，5入推薦價600元，還有隱身台北巷弄，開店超過20年的咖芳工作室推出應景「水果冰Q粽」，將招牌水果大福包裹粽葉，增加涼Q口感及香氣，無論是大顆草莓、當季多汁芒果或是酸甜奇異果，結合綿密的綠豆沙及軟Q外皮，清爽不甜膩，6入推薦價380元。

業者表示，端午節正是返鄉團圓的時間，Global Mall新左營車站也集結各式人氣伴手禮及優惠，從知名品牌到在地好滋味一次囊括，包括近期改裝的手信坊、塔吉特千層蛋糕及即將於6月中開幕的超大食品。知名糕餅店「手信坊」各式伴手禮廣受歡迎，包括有日式和果子、鳳梨酥到綠豆糕，歡慶改裝開幕更推冰涼口感綿密細緻的「桐花綠豆糕」，原價360元，6月30日前單盒限量優惠價299元，第二盒享半價；「塔吉特千層蛋糕」多種口味輕鬆挑選，購買6片原價450元起，6月30日前優惠價400元，再送一杯吸凍飲；而6月19日即將盛大開幕的高雄在地「超大食品」，最適合拜訪其他縣市親友或是返鄉闔家團聚零食，各式肉乾、果乾一應俱全，消費滿520元就送150元牛肉角。

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