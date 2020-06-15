屏縣府原民處規畫利用勝利星村6棟歷史建築，打造推廣原民物產的「原百貨」。（林和生攝）

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，影響屏東原鄉部落旅遊及農產品銷售，不少族人將產業行銷寄望在屏東市區規畫的「原百貨」；屏東縣政府表示，位於勝利星村的百貨已經修繕完畢，正進行內部裝修，已要求相關單位加緊腳步，盼趕在今年底或明年春節前正式開幕。

屏東縣議員潘正義指出，因疫情重創原鄉產業，眼見全台解封之際，希望已經規畫的「原百貨」作為原鄉前店，滿足民眾一站購足的需求，例如來義出產的芒果、獅子鄉山蘇及泰武咖啡，都能有展售機會，甚至把極具特色的工藝品帶進來，順勢推廣原鄉特色。

屏縣府原民處表示，規畫在勝利星村的「原百貨」由6棟歷史建築整修而成、約180坪，主要考量就是不同部落有不同特色、工藝及地方特產，每樣產品都能深刻連結部落故事，當初是盼產品要有個說故事的地方及展售平台，百貨什麼都有、什麼都賣，便賦予這樣角色。

屏東縣長潘孟安坦言，「原百貨」工期確實已經延宕，目前進度已由原民處點交完成，就待內部裝修，已要求相關單位加快腳步，盼趕在今年底或明年春節前夕完工營運。

未來除了工藝品及地方特產外，部落美食包括小米甜甜圈、神山愛玉等，都確定進駐，立委伍麗華說，希望透過平民美食帶動部落文創產業，讓外界看到原民的食衣住行其實不只有這樣。

(中時 )