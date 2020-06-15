基隆暖暖區碇內防汛道路，重新鋪設完工，讓休閒民眾行走更安心。（林旻勳提供／許家寧基隆傳真）

基隆市暖暖區碇內防汛道路，石磚路面經常遭人詬病路面高低不平，很多慢跑民眾經常不慎跌倒受傷，推輪椅、嬰兒車民眾更視為畏途，經當地民眾多次陳情，爭取第十河川局鋪設柏油改善，並將增設無障礙設施，提供運動市民有更安全的道路。

市議員林旻勳表示，位於山水尊園社區旁的碇內防汛道路，長約200公尺的石板路是許多民眾休閒、運動的地方，但經常接獲民眾反應，原本鋪平的石板因受力不平均，變得高低不平，路面顛簸很容易跌倒受傷，對輪椅和嬰兒車的乘坐者也感到不舒適。

地方民眾建議移除難整理的石板，將段重新鋪設柏油路面，讓長輩、行動不便者、自行車騎士、跑者及散步民眾，可以有更平整、更好走的道路，去年他與碇內里長林錦隆透過立委蔡適應辦公室協陶，邀請第十河川局辦理會勘，今年發包施工，日前完工。

林旻勳表示，完工平整的路面，大受居民好評，1名周姓媽媽說之前帶小孩去那騎車，覺得路面難騎，深怕小孩跌倒，現在感到很放心；就連前網球國手、有網壇「漂亮寶貝」稱號的市議員陳宜看到完工後的道路，直呼好想去推嬰兒車喔！

鋪面改善完成後，緊接著將增設無障礙設施，讓坐輪椅的朋友、推嬰兒車的爸媽能夠有無障礙設施來使用，更方便的進出步道，共享這個難得的休憩空間，他也提醒有帶毛小孩的民眾，請務必要自行清理排泄物，共同維護周邊整潔環境。

(中時 )