68歲翁姓男子日前前往屏東車城海生館參觀，現場買了1張225元半價門票，但事後認為，依據老人福利法規定，「平日」自己應享有「免費」優待，不該有收費行為，他為此一狀告上法院，向海生館聲請返還不當得利，但經簡易判決及上訴，法官皆判決翁男敗訴。

國立海洋生物博物館位於屏東縣車城鄉，是以海洋生物為主題的大型博物館，館區占地約96.81公頃，全票票價為450元，65歲以上長者享有半價優惠。

翁男表示，根據老人福利法第25條第2項規定，出遊當天是屬「平日」，館方應該給予免費優待，不得向他收取任何費用；而他將門票錢225元給付海景公司，是因為海生館與海景公司訂定委託經營合約，海景每年須按上一年度營業收入一定比例繳交權利金給海生館，其中也包括門票收入，因此要求海生館返還。

翁男在簡易判決敗訴後，又繼續上訴屏東地院，但法官認為，2012年間增訂的老人福利法第25條第2項立法經過，其修正條文未使用「公設民營」字眼，而與部分立委提案不同，顯然有意省略或排除。

加上男子購買門票費用也是由海景公司收取，海生館並非收取翁男225元的人，法官也認為，收取權利金有法律上的原因，當無對男子構成不當得利餘地，因此認為請求於法無據，判決翁男敗訴、不得上訴。

(中時 )