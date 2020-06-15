受國際籃球總會FIBA認證的「Absolute3X3」，將首度在台灣舉辦「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」。（盧金足攝）

受國際籃球總會FIBA認證的台灣推廣單位「Absolute3X3」與全世界最大3X3籃球聯盟「3X3.EXE PREMIER」合作，將首度在台灣舉辦「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」，台中場7月18、19日開打，最終站也將在台中舉行，市長盧秀燕15日強調，台中隊如贏球，將加碼獎品或鼓勵，為選手加油！

台中市運動局今日在在台灣大道市政大樓舉辦「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽記者會」，盧秀燕表示，市府定位台中為「酷城市」，推廣「酷運動」，籃球也是其中之一，除日前成軍「台中市夢想家青年隊」，「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」選擇台中作為主辦城市之一，市府竭誠歡迎將全力配合賽事，帶動台中運動發展。

3X3.EXE聯盟台灣區執行長吳岱豪表示，賽事提供即將退役球員或想打球的朋友們選項，讓他們有機會挑戰國際賽，被國際球隊看到，他也將親身投入聯盟賽事，帶領每個有籃球夢的朋友挑戰自己心中的世界，讓台灣在FIBA 3對3舞台占有一席之地。

運動局長李昱叡指出，「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」台灣區賽事分為北區及南區，將自7月4日開跑，台中為南區循環賽其中一站，台中場預計7月18、19日辦理；而北區及南區的賽事最終站均將於8月29、30日在台中舉辦。

台灣區賽事分北、南區各6支隊伍進行循環賽，戰績前4名隊伍，將取得季後賽參賽資格。民眾可免費觀賞聯盟賽所有賽事，日本3X3.EXE、台灣Absolute3X3的Youtube頻道及Facebook粉絲專頁，與FIBA 3x3 Youtube頻道均將同步提供全程網路轉播服務。

今日記者會上，還有3X3.EXE PREMIER 2020台灣聯盟技術顧問王人生、參賽的台中市夢想家青年隊、台中星動銀河等台中隊代表、各地參賽隊伍代表出席。

(中時 )