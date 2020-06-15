弘光科大諮商輔導中心志工隊成立20周年，志工人數累計超過4千人，大三葉凡瑄累積時數更逾800小時，父母一度擔心耽誤課業，現在卻以她為傲。另外，大二黃庭彥曾經歷燙傷，擔任志工後改變心態，人生充滿正能量。

諮商輔導中心日前舉辦「諮想和你在一起」2020諮輔志工20年授證暨同儕守護典禮活動，畢業志工回校齊聚，今年有8位志工服務滿200小時獲頒證書。

連續3年授證獲獎老福系大三葉凡瑄說，入學第一天參加諮輔中心活動，開啟志工生涯，3年服務時數累積800小時，長期擔任志工一度讓父母不諒解，質疑「為何要投入那麼多時間？」後來與他們分享每次活動，父母轉而支持，甚至還想捐款。

餐旅系大二黃庭彥說，他曾經歷過燒燙傷，身上不完美讓他很自卑，更不願意碰觸，但擔任志工後改變心態，如今人生充滿正能量。

帶著志工服務20年老師林昭宏指出，諮輔志工服務對象包含視多重障礙病患、失智失能長者、燙傷孩子、智能障礙大朋友等，每年帶著新加入學生參加，有時遇到困難覺得壓力很大，但每個服務對象與志工的對話及溫暖互動眼神，成為他不放棄的動力。學務長閔宇經表示，20年來共計233位志工達到逾200小時的目標，其中今年有8位志工通過服務兩年達200小時以上認證。

(中時 )