嘉義縣梅山鄉太和社區發展協會藉由「農村再生執行計畫」推廣太和茶屋。（梅山鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉太和社區發展協會藉由「農村再生執行計畫」推廣太和茶屋。（梅山鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣副縣長吳容輝（右）和梅山鄉長林俊謀（左）日前到茶屋品茗。（梅山鄉公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣梅山鄉太和社區是阿里山茶的重要茶區，2009年八八風災後，許多人的家園毀於一旦，近年居民透過外界資源的挹注，累積自力營造的能量。近年社區興建多座特色茶屋推動茶文化，今年獲得農委會「農村再生執行計畫」培訓社區茶人，習得陶藝、竹藝等技術，讓遊客到茶屋不只喝太和茶，也能了解在地文化技藝，發掘太和之美。

太和社區茶農鍾少博從小練就一身好手藝，木工、電焊、水泥等，對他都不是難事，近年開始學習陶藝的他，2年前邀請社區年輕志工，打造一座造型獨特的茶屋，他說，遊客只要經過茶屋，都會想進去一探究竟，進而認識茶席文化，品嘗香氣清揚的太和茶。

太和社區發展協會理事長郭文國表示，太和的5座茶屋，個個別具特色，然而空有茶屋及一般泡茶技巧，無法吸引遊客及長久經營，倘若社區茶人能透過課程，運用紅肉李等在地農產，創造屬於自己的手作小點，或以竹藝編織強化茶席擺設，為茶席加分。

郭文國說，這項茶席文化培訓計畫獲得「農村再生執行計畫」補助，將這些老祖宗流傳下來的文化技藝，結合茶席與茶屋，讓遊客能更加認識太和社區的產業特色，開拓農村社區生機與活力。

嘉義縣政府農業處表示，水保局補助本府今年度「農村再生執行計畫」共計60案，含蓋42個社區，總經費約4781萬元，其中包含中央補助款4671萬元、社區配合款約110萬元，期盼增進社區永續經營機會。

(中時 )