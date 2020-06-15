「基本工資工作小組會議」敲定將在月底召開，會中將討論明年基本工資調漲與否？資方代表皆認為，疫情仍在全球發燒，企業燒傷還未全癒，振興經濟也才剛起步，不宜再增加企業營運負擔，明年基本工資應維持現狀，也就是緩漲。

因疫情肆虐，勞動部將「基本工資工作小組會議」第一季會議延至第二季，在防疫解封下，勞動部已敲定會議將在月底召開，資方代表指出，雖然防疫解封，但全球疫情仍在發燒，同時，國境也未全面開放下，很多產業仍受困於訂單難、出貨難的境況，即使因解封而業績開始出現好轉，但也不到完全逆轉的地步。

然而，勞方代表卻認為，適度的調漲基本工資也是一種扶持內需市場的方法，調漲會比凍漲更有助於振興經濟。

不過，資方代表指出，基本工資調漲與否，對政府與勞方來講，可能只是算數題，但是對處於還在賠錢狀態的產業或是中小企業，卻是雪上加霜的難題，苦到恐怕連逆來順受的能力都沒有。

依據中小企業總會調查顯示，因疫情過半中小企業處於賠錢苦撐的局面；商總調查服務業的業績回復率平均不到6成；工總旗下製造業仍面臨訂單減少、銷貨不易的情形。工商團體預估到年底前恐都未必能回到原有水平，這可從無薪假不斷攀升中窺視一、二。

資方代表因此指出，在疫情沒有完全結束，沒有能夠治癒的藥物前、疫情對經濟的衝擊與影響都是無法可控制的「不定時炸彈」，特別是受創企業也未站穩腳步，很多產業還需要紓困、振興經濟又才剛起步時，明年基本工資還要往上調，無疑是雪上加霜。為免再一次衝擊才剛萌芽的經濟、同時也為減輕企業負擔，資方代表呼籲勞動部宜緩議明年基本工資調升案。

(工商 )