媒體公布下屆監委提名人選，指稱監察委員高鳳仙未獲提名，怒向總統府抗議。監委高鳳仙今天發布新聞稿澄清，她尊重總統提名監委職權，從未有任何異議；對於個人去留，她問心無愧。

高鳳仙新聞稿提出兩點澄清說明，強調監委提名是憲法賦與總統職權，她尊重蔡英文總統的提名職權，從未有任何異議。其次，在監察院服務期間，盡心盡力、問心無愧，成績可供公評檢驗。

(中時 )