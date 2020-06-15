高鳳仙監委：尊重總統提名監委職權 絕無異議 18:302020/06/15 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鳳仙指尊重蔡總統提名權(監院網頁擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 媒體公布下屆監委提名人選，指稱監察委員高鳳仙未獲提名，怒向總統府抗議。監委高鳳仙今天發布新聞稿澄清，她尊重總統提名監委職權，從未有任何異議；對於個人去留，她問心無愧。 高鳳仙新聞稿提出兩點澄清說明，強調監委提名是憲法賦與總統職權，她尊重蔡英文總統的提名職權，從未有任何異議。其次，在監察院服務期間，盡心盡力、問心無愧，成績可供公評檢驗。 (中時 ) #提名 #監委 #職權 #總統 #監察院 #提名 #高鳳仙 #蔡英文 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許崑源是他殺？網用高大成「墜樓公式」推斷 本人痛批：下X、垃圾 - 政治 遭羅智強嗆聲「貪二代」 陳其邁說話了 - 政治 韓國瑜被罷免後表現 沈富雄給4字評價 - 政治 為何要罷免陳致中？在地居民吐真實心聲 - 政治 罷免陳致中為何願借場地連署？屋主曝心聲！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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