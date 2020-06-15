高雄市議長許崑源墜樓案，檢方當晚便趕往殯儀館採集血液證據化驗。（本報資料照／袁庭堯高雄傳真）

高雄市議長許崑源墜樓案，引發外界揣測。檢方相驗報告15日出爐，指許崑源生前體內無毒物、酒精反應，初步排除外部因素，為求謹慎也抽取血液化驗；據了解今天結果出爐，許的體內無毒物、酒精反應，墜樓未受此兩因素影響，是否已能結案？承辦檢察官將再與法醫討論。

6日罷韓投票開票當晚，許崑源從自家住處陽台墜樓，震驚社會各界，臉書最後一篇貼文「這一次，誰會是贏家？」也引發外界諸多揣測。檢警當晚兵分兩路、前往許崑源家中、殯儀館勘驗，初步排除外力人為因素，確認許崑源因墜樓導致頭部重創，顱骨開放性骨折及全身多處骨折外傷身亡。

事發後，藍營指許崑源難以接受開票結果，認為社會沒有公平正義、心情大受影響才做出憾事，也有人發文隱射許崑源受債務壓迫影響輕生，網路掀起一片論戰。許崑源的家屬也對外發表聲明，表示針對不實傳言考慮提告，希望遏止歪風。

檢方為求謹慎，仍採集血液送驗，釐清有無其他與墜樓有關的因素，報告今日出爐，確認許崑源生前體內沒有毒物、酒精反應。至於實際墜樓原因，檢方仍繼續偵辦中。

(中時 )