台灣是南島語的源頭、南島民族的故鄉。國立中山大學成立「南島民族社會文化發展中心」15日揭牌，特地請來部落耆老舉行消失數十年的傳統驅厄儀式，別具文化復振的意義。

鄭英耀校長表示，中山為應響原住民族人權、教育及人才培育的呼籲，建構原住民部落活化再生與延續的能量，特別成立「南島民族社會文化發展中心」與「原住民族學生資源中心」，強化原住民族學生對族群、部落及文化的認同。

根據人類學研究，南島民族擁有 1300 種語言，主要分布於南太平洋群島，其中又以台灣作為南島語的源頭。近年來，台灣在經貿、商務、農業、 醫療、科技方面積極與泛南島國家交流，凸顯台灣研究與推廣南島民族的必要性和重要性。中山大學位於台灣原住民鄉鎮分布最多的南部地區，從地理位置來看，具備山海地理、文化與社會相應對稱的特殊意義。

揭牌儀式現場以魯凱族15個品系的小米為佈置主題，展現原住民豐富的生態、地理、農業與文創意象。生物科學系助理教授劉世慧也捐贈進行研究計畫時蒐集到的小米標本，期能將原住民族共同的物質文化「粟」推廣出去。

南島中心台邦．撒沙勒主任強調，「南島民族社會文化發展中心」可強化原住民學生在外交、海洋、文化、語言、音樂、藝術等方面的能量。

中山大學推動原民文化不遺餘力，學校目前有64名原住民族學生。社會學系去年設立原住民碩士在職專班，今年校方也積極與部落合作，推動地方創生與高教深耕USR計畫，更與魯凱民族議會辦理「魯凱學」等活動，鼓勵各領域教師投入原鄉部落的社會發展與實踐。

(中時 )