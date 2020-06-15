印尼空軍的一架鷹式209型(BAe Hawk 209)攻擊機於周一（6月15日）墜毀，1名飛行員先一步彈射逃生 ，但是飛機落在廖內省(Riau)金寶鎮(Kampar)的住宅區，目前還不知是否造成居民的影響，事故原因也還需後續調查。

教練型的鷹式209。(圖/印尼空軍)

防衛世界報導，這架攻擊機是在周一早上8點，從盧瑟敏-努爾賈丁空軍基地(Roesmin Nurjadin AFB)起飛，而墜毀地點約基地的五公里外，可能是遭遇機械故障問題，但詳情仍需官方說明。

印尼鷹式209戰機墜毀在住宅區。(圖/影片截圖)

從新聞畫面來看，墜毀的飛機造成民房受損，並引發大火，不過波及範圍不算大，在消防隊到了之後將火勢消滅，目前還在清點住戶的安全。

墜毀並起火的鷹式209型，是印尼空軍的高級噴射教練機的改型，用以培訓第4代戰機，如F-16、F-15的飛行員。鷹式209是鷹式教練機的較新一代，安裝有現代化的APG-66雷達，以及具備AIM-9響尾蛇飛彈的投放能力。

印尼空軍是從1997年開始引進鷹式209，以取代較舊的鷹式100(鷹式109)。這裡說明的是，字尾為「9」的，是BAE公司出口到印尼的版本，其他國家的鷹式也有其他的編號，比如出口給馬來西亞的代碼是「8」，他們的型號叫鷹式108與鷹式208。

鷹式噴射機分成雙座的教練型與單位的輕型戰鬥攻擊型，這次墜毀的就是單座型，具有防空和對地攻擊任務。在防空任務中，如果裝備有翼下燃油箱，可以具備100海浬的巡邏範圍，飛行時間2小時，還可攜掛2,000磅的武器。

鷹式200有11個外部掛架，分別是翼下的8個，翼梢2個，與機身下方的一個，可攜掛機關砲、火箭彈、偵察艙、1,000磅炸彈等等。

(中時電子報)