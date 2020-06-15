對於高雄市長補選一事，原本民眾黨推「藍白合作」，但國民黨民代連署支持黨提名人選，「以核養綠」發起人黃士修建議，國民黨就不要派人選了，畢竟最新民意已經否決國民黨，國民黨可以休生養息，默默耕耘高雄，等待2022再戰。

黃士修指出，國民黨目前看起來一定會派人，民進黨的陳其邁已經在跑行程，趙天麟要吞下去，民眾黨仍希望與國民黨共同推派人選。

黃士修建議國民黨就不要派人選了，畢竟最新民意已經否決國民黨，不參選市長補選，不代表不耕耘地方。國民黨可以休生養息，默默耕耘高雄，等待2022再戰。

至於時代力量與基進黨，黃認為他們必須證明自己不是小綠，應該要派人參選高雄市長，當然不會贏過陳其邁、趙天麟，但那是一個姿態。

黃士修指出，陳其邁一定穩贏，問題是贏的漂不漂亮。尤其陳其邁到中央當行政院副院長，陳菊、賴清德也沒當完任期到中央當官，林佳龍沒有落跑，頂多是酬庸。

陳其邁最後一次在立院質詢是2018年4月，包括姚文智、陳歐珀、陳其邁，燈有半年不在立院質詢，陳其邁11月3日才辭立委，雖然有書面質詢，那韓國瑜也沒放下高雄市政，尤其有優秀的副市長。

黃士修強調，重點是，受害的是高雄市民，高雄市民權益到底有沒有受到保障，如果可以接受，為何攻擊韓國瑜？問題在於「帶職參選」到底可不可以？有立委要提案禁止帶職參選，卻被民進黨立委搓掉了！有太多議員都是帶職參選立委！只是韓國瑜是起火點。

(中時電子報)