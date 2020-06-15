慶祝警察節，台中市警局霧峰分局15日表揚20位績優員警並號召熱血員警挽袖捐血，為全台受新冠疫情影響的血荒出一份力，不少員警、志工紛紛捲起袖子，獻出熱血，一日下來共捐出10 8袋鮮血，以補中市捐血中心之不足，非常有意義。

捐血車一早就停到霧峰分局旁，上午9點30分起至下午4點結束，上車捐血的員警一個接一個，沒斷過，員警發揮愛心不落人後，展現了助人最快樂的情操，總共募集了108袋鮮血，為台中血庫注入了，來自霧峰波麗士的滿腔熱血。

捐血活動外，霧峰警友辦事處主任詹景忠及各分駐、派出所警友站長，也頒發慰勉金給內新所所長張世杰等20人，表揚「109年資深績優人員」，希望藉由對各項工作表現優異的同仁公開表揚，持續強化刑案偵防、加強交通執法及提升為民服務。

而為感謝捐血員警，霧峰分局警友辦事處也提供捐血者小禮品1份，回饋給捐血的同仁。霧峰分局表示，警察同仁平日投入各項維護治安工作，箇中辛苦絕非外人所能理解，利用這一個機會鼓勵同仁，提振士氣，也感謝民眾對警察工作的肯定。

(中時 )