日前高雄中油潤滑油事業部發生廠區大樹倒塌、壓傷3名路過機車騎士一事，14日遭護樹團體爆料，中油為了避免風險，竟直接將圍牆內60棵15米大樹以斷頭方式砍除剩3米不到。中油表示，目前已暫停砍樹計畫，護樹團體專業意見將上呈作為未來樹木修剪的參考。

9日下午，高雄市區下大雨又刮強風，高雄國際機場正對面的中油潤滑油事業部圍牆內一顆數公尺高大樹突然向外倒榻，砸中3輛機車、1輛轎車，造成3名傷者送醫，所幸均只受輕傷。

面對颱風、雨季來臨，中油為避免廠區內樹木再度倒塌，12日起雇工將圍牆內黑板樹以「斷頭」方式砍除，僅留2至3公尺高度。中油強調，此舉是避免樹木向外倒榻、傷及路過用路人。

中油表示，過去廠區都有例行性的樹木修剪規劃，但僅修剪樹木旁枝。過去曾針對門口岡哨旁兩顆黑板樹、採用斷頭方式修剪來降低樹木高度，後續樹木仍能再生、存活良好。此次考量工安等因素，才考慮大規模以斷頭法砍樹。

「高雄愛樹人」團長莊傑任痛批，國營企業應以身作則，中油多年來時常贈樹苗、響應種樹運動，但實際上卻把樹齡2、30年且能淨化空氣污染、遮蔭降溫的大樹砍成傷痕累累的斷頭小樹，實在是錯誤示範。

莊傑任質疑，工廠生產端的公安意外，都是用全面檢查來改正，樹木養護管理應比照辦理。中油應該以此案為借鏡，全面禁止修剪直徑五公分以上活體枝幹，並委請專研樹木風險評估的專家，每年定期進行樹木健檢與風險評估。

莊傑任也呼籲，農委會作為樹木的中央主管機關，應立法要求公有樹木每年健檢與風險評估與健康管理。

(中時 )