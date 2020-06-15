KYMCO設計挑戰賽，提供青年學子創意舞台。（柯宗緯攝）

KYMCO光陽工業第9屆「設計挑戰盃」競賽，得獎名單出爐，金獎由南臺科技大學團隊所設計的「PET-AMB」作品拿下，20萬獎金入袋。該作品設計概念，呈現現代人對動物救援的重視，提出救護艙獨立的三輪載具設計，兼具人文及動保意識。

本屆競賽以「跨界電能 世代超越」為題，回應永續低碳、智慧聯網與人本設計的大趨勢，思考「斜槓世代」所面對多元身分與高度訊息整合的需求，期待參賽者以「跨界」思維，融合、轉化不同的生活體驗，「超越」主流為目標，創造全新的移動方式與載具型態，前瞻未來新生活型態與風格想像，開創新世代電能車的體驗。

頒獎典禮由KYMCO研發中心經理蘇泓瑜親自頒發，台灣設計研究院張基義院長、台灣設計聯盟林磐聳理事長等設計界重量級嘉賓亦到場共襄盛舉，給予新一代年輕設計師們嘉勉鼓勵。

歷經初審、複審與決審的激烈競爭，由南臺科技大學創新產品設計系學生歐淑青、邵映慈、許瀞心、陳威奇，指導老師陳亞麟、方健民老師，所設計的「PET-AMB」作品獲得金獎殊榮，提出救護艙獨立的三輪載具設計，使動物得以在危急狀況下接受專業治療，並配合聯網平台的設置，給動物最即時且專業的救護，

銀獎「HELMDALLR」是來自高雄師範大學-工業設計系學生林御誠，獲得獎金10萬元，作品充滿世界觀，以解決極圈與寒帶區域科學家所面臨極度不便的交通，充分應用科技整合、開創不同新的移動型態，並巧妙應用鋰電池放電產生的熱能為駕駛保暖，貼心的設計打動人心。

銅獎「VANDUE」是佛光大學-產品與媒體設計學系之蔡逸仙、潘伯寬所設計，獲得獎金5萬元，提出新世代智能餐車，翻轉傳統生財工具的定位，充分展現年輕人活用智慧聯網、人本思維，為斜槓人生努力打拼的創意展現。

獲得佳作的作品亦展現對「跨界-超越」的創新詮釋，包括解決消防車無法抵達的狹小巷弄的痛點而提出之「機動消防水泵浦車- Tripum」、打造高齡者安全及友善的移動工具「A-LIFE」、前瞻未來居家醫療的「U-DOC」。

佳作另有，解決國際旅客機場轉機迷航的智能電動推車「Electric express」、超前想像的未來都市生態系新風格載具「Future Urban Ecosystem」、為農園藝工作者特別設計兼具優雅風格的專用貨車「FARMORE」與整合樂器與交通工具的新概念，演奏嶄新的人車協奏曲的「Concerto」。

(中時 )