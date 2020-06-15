歐陽娜娜每年生日都與粉絲共度，今年即使受疫情影響也不例外，特別選在15日跨入20歲的前一天，以直播方式舉辦生日音樂會；她無畏日前遭指新歌抄襲，開心表示：「第一次在自己的舞台演唱自己的創作歌曲，感受特別不一樣，原本擔心會緊張，但發現唱自己的歌滿輕鬆的，覺得這個旋律、這個詞是從自己的腦袋和心裡出來的，會特別的自如且自然。」

歐陽娜娜近日推出首張創作EP《NANA I》，並交出3首全創作的英文歌曲，她說：「最近有很多開心的事和大家分享，我和索尼音樂一起合作，推出自己的創作EP，今天也是第一次演唱 EP裡的創作。」演唱另一首新歌〈Tell Me You Do Too〉前，她自覺對空氣說話有點孤單，搞笑跟鏡頭後的攝影大哥說：「攝影大哥，可不可以給我一點反應啊？」

她表示自己正經歷從一個小大人變成真正大人的小階段，「今年對我們來說都是挺特別的一年，經歷了非常多的事情，我相信很多人沒法忘記這一段時間，很感謝這段時間家人陪伴我，以及音樂陪伴著我」；透露今年二月初飛到波士頓上課，一個月之後就匆匆趕回家，正是因為疫情，「我看著新聞，覺得我們更應該關注這個地球，它正在一點一點受到傷害，所以把音樂會的名字設定為『地球（Earth）20』，20是因為我今年20歲」。尾聲，她感謝粉絲一路以來支持，「給我很大的勇氣，你們讓我可以一直做自己喜歡的事情，我會懷著感謝在音樂的撫慰之下變得更好」。

歐陽娜娜首次公開演唱新歌。（索尼音樂提供）

歐陽娜娜首次公開演唱新歌。（索尼音樂提供）

(中時 )