歐陽娜娜每年生日都與粉絲共度,今年即使受疫情影響也不例外,特別選在15日跨入20歲的前一天,以直播方式舉辦生日音樂會;她無畏日前遭指新歌抄襲,開心表示:「第一次在自己的舞台演唱自己的創作歌曲,感受特別不一樣,原本擔心會緊張,但發現唱自己的歌滿輕鬆的,覺得這個旋律、這個詞是從自己的腦袋和心裡出來的,會特別的自如且自然。」

歐陽娜娜近日推出首張創作EP《NANA I》,並交出3首全創作的英文歌曲,她說:「最近有很多開心的事和大家分享,我和索尼音樂一起合作,推出自己的創作EP,今天也是第一次演唱 EP裡的創作。」演唱另一首新歌〈Tell Me You Do Too〉前,她自覺對空氣說話有點孤單,搞笑跟鏡頭後的攝影大哥說:「攝影大哥,可不可以給我一點反應啊?」

她表示自己正經歷從一個小大人變成真正大人的小階段,「今年對我們來說都是挺特別的一年,經歷了非常多的事情,我相信很多人沒法忘記這一段時間,很感謝這段時間家人陪伴我,以及音樂陪伴著我」;透露今年二月初飛到波士頓上課,一個月之後就匆匆趕回家,正是因為疫情,「我看著新聞,覺得我們更應該關注這個地球,它正在一點一點受到傷害,所以把音樂會的名字設定為『地球(Earth)20』,20是因為我今年20歲」。尾聲,她感謝粉絲一路以來支持,「給我很大的勇氣,你們讓我可以一直做自己喜歡的事情,我會懷著感謝在音樂的撫慰之下變得更好」。

歐陽娜娜首次公開演唱新歌。(索尼音樂提供)

歐陽娜娜首次公開演唱新歌。(索尼音樂提供)

(中時 )