雲林縣許多鄉鎮無法運出去焚化的垃圾堆積如山，從2000公噸到6000公噸不等，圖為古坑鄉的垃圾山，已累積5000多公噸。（周麗蘭攝）

原本散發惡臭的垃圾堆以白色塑膠布打包後變成白色捲筒，估計可以撐兩年。（周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右）今（15日）答詢縣議員李明哲（左）時表示希望環保署組成垃圾處理國家隊，幫助沒有焚化爐的縣分燒垃圾。（周麗蘭攝）

三月至六月各縣市焚化爐歲修，無焚化爐的縣市垃圾堆積如山，雲林縣自2015年迄今累積8萬2000公噸垃圾待燒，累積速度愈來越快，目前以包膜打包救急，斗六、虎尾、西螺的4萬公噸已打包完，其餘鄉鎮還有4萬公噸，七月也要開始包，縣長張麗善今（15日）表示，希望環保署組成「垃圾處理國家隊」，幫忙燒垃圾。

雲林縣每日清運600多公噸垃圾，回收300公噸，其餘有100公噸進垃圾掩埋場、約100公噸外運焚化，每日累積在各鄉鎮市的暫置場的垃圾約100公噸，去年虎尾鎮、斗六市、西螺鎮的垃圾山都很高。

垃圾山為鄰的民眾受不了惡臭發動抗議，縣府去年緊急採購打包垃圾方案，把骯髒惡臭垃圾山已變成雪白垃圾捲，縣府本月再發包新的打包計畫，林內鄉6000多公噸、古坑鄉5000多公噸、元長鄉4000多公噸垃圾山都要打包治標。

2005年興建完工的林內焚化廠因被最高行政法院判定環評無效，閒置迄今，2014年開始出現垃圾危機，至今每年都得拜託外縣市焚化，但隨各縣市政權交替而有變化，每逢焚化爐歲修就更困難。

雲林縣議員李明哲15日總質詢，台灣面臨垃圾危機，不只雲林有問題，建議中央政府組環保國家隊，用國家力量解決，幫沒有焚化廠的縣市協調燒垃圾。

張麗善表示，各縣市焚化爐的餘裕量是由環保署集權處理，應該協助沒有焚化爐的縣分，但很多縣市議會不願把焚化爐開放給外縣市進場，雲林縣非常仰賴中央出面處理，但目前中央好像愛莫能助，呈現失控狀態。

張麗善說，以前環保署有一縣一焚化爐政策，但因政治因素很多焚化爐無法啟用，既然環保署掌握垃圾焚化餘裕量的分配，她希望中央能組成垃圾處理國家隊，「希望他們強硬起來」，幫助所有沒有焚化爐雲林、南投等等。

她說，大家都知道垃圾的最終去處就是焚化，台灣大多數焚化爐都已經老舊，未來會面臨更大垃圾大戰危機，環保署應及早規畫調配以互相支援。

(中時 )