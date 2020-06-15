避免樹木倒榻傷人，行政院農業委員會林業試驗所就曾力推「應力波3D檢測」、非破壞性檢測方法，坊間也有「樹木醫生」協助樹木管理單位評估樹木健康程度，作為修剪或砍伐的依據。只為了安全因素大規模伐除，卻忽略遮陰、生態、景觀問題反到是因小失大。

同樣面對樹倒的公共安全意外，香港、美國、新加坡政府將其管理的樹木，用每年定期健康檢查、風險評估的方式，把有病、基部腐朽空洞、枯木、有腐朽裂痕嚴重的樹找出來，設法排除風險。

身為國營企業的中油往年均在世界地球日大辦「贈樹苗」活動，推廣「守護地球、環境永續」的公益觀念不遺餘力。此次僅單一樹木倒塌傷人事件，就企圖大規模伐除圍牆旁的黑板樹，難免讓外界有「因噎廢食」的負面觀感。

斷頭式砍樹法為人詬病之處在於，過大的斷面傷口難以癒合，感染、潰爛的機率大增，長出來新枝支撐性也非常差，更容易斷裂，反倒造成日後斷枝風險。

樹木的服務是立體性的，樹高淨化能力更比小樹強，斷頭砍法不但讓樹木空氣淨化能力大減七、八成，遮陰效果也將為零。近來南台灣氣候炎熱、又沒有雨水，遭斷頭後的樹木存活率也堪憂。

「前人種樹、後人乘涼」此話不無道理，國營企業的社會責任除了推廣植樹之外，若能同時落實健檢護樹，企業形象勢必更加分。

(中時 )